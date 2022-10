Marsol diu que la xifra de visitants de la Fira és similar a la d'habitants d'Andorra

Andorra la VellaTot i que no s'ha dut a terme cap registre oficial dels visitants que han assistit a la Fira d'Andorra la Vella durant aquest cap de setmana, la cònsol major de la parròquia, Conxita Marsol, ha assegurat aquesta tarda en unes declaracions de balanç que la xifra final es pot equiparar a la de tot el país. "Podem parlar perfectament de 70.000 persones" ha assegurat Marsol, qui ha destacat la gran riuada de gent que va aplegar la Fira, sobretot, durant la tarda d'aquest dissabte. "Hi ha hagut molt de moviment en general" ha afirmat. Així mateix, la cònsol major d'Andorra la Vella ha qualificat l'esdeveniment "d'èxit" i s'ha refermat en el fet que, "després de la pandèmia, la Fira torna a ser el principal acte del país". En aquest sentit, Marsol ha celebrat que el certamen "està millorant cada vegada més" i continua sent un punt d'atracció tant per a visitants com per a residents qui, segons Marsol, han aprofitat l'avinentesa, sobretot, per a "retrobar-se".

Marsol, per altra banda, ha assegurat que el format de la Fira tal com està concebut actualment, com a mínim, té dos anys més de vida. Tot i això, la cònsol major no ha volgut confirmar que l'edició del 2024 es farà al mateix recinte del Parc Central. A llarg termini, però, Marsol ha recordat que la Fira s'acabarà ubicant al recinte Multifuncional i ha avançat, com una data altament probable, l'octubre del 2026. "Crec que, per a un país com el nostre, és fonamental tenir-lo enllestit ben aviat i coincidim amb Govern amb el fet que és necessari" ha remarcat mentre afegia que el retard de la seva construcció, en gran part, ha estat provocat per la pandèmia. "Ens ha limitat molt" ha ressaltat, Marsol.

Pel que fa a les vendes dels diferents actors presents a la Fira, Marsol ha assegurat que "la sensació actual és d'optimisme" i ha posat d'exemple el sector de l'automòbil. "Aquí no han tancat vendes, però moltes concessionàries asseguren que les actuacions es faran en uns 15 dies vista" ha avançat. Per altra banda, Marsol també ha celebrat l'èxit de l'aposta d'aquesta edició per les noves tecnologies i la innovació i ha destacat que aquest sector ha rebut moltes consultes, algunes d'elles fomentades per la crisi energètica. "Moltes persones s'han interessat per les plaques solars" ha comentat. La cònsol major també ha destacat que l'estand d'Andorra la Vella ha comptabilitzat el pas d'unes 5.000 persones que han participat en l'experiència de realitat virtual. "La gent busca aquestes experiències per allò que suposa. Estem entrant de cap en aquest món i és important que ens hi anem posant" ha assenyalat.

Enguany la Fira ha mantingut l'aposta que es va iniciar amb la pandèmia sobre deslocalitzar algunes de les parades a l'exterior del recinte. Una proposta que, segons Marsol "ha funcionat molt bé" malgrat els episodis de pluja, que no han estat prou greus per a posar en perill l'estabilitat de les parades. La Fira, doncs, tanca una 43a edició de récord amb una oferta on els principals reclams del públic han estat les experiències immersives -com el circuit de realitat virtual dissenyat per Andorra Telecom-, el tret de sortida dels forfets de temporada per part de Grandvalira, l'atractiu estand de l'Automòbil Club Andorra (ACA) convertit en un simulador d'automòbil o el d'IQOS ILUMA. S'explicava com la ciencia avança en la recerca d’alternatives menys nocives al tabac de cremar amb un simulador “de fumar” per veure diferencia entre cigarreta de combustio i dispositiu d’escalfament de tabac, i una pantalla gegant amb un joc interactiu per fer desapareixer el fum d’Andorra “per un futur sense fum”.

M.R.