Marsol expressa que la concentració "per un millor habitatge" no aportarà solucions

Andorra la VellaConxita Marsol es va pronunciar sobre la manifestació que s’ha convocat per al proper 31 d’octubre a la plaça de la Rotonda d’Andorra la Vella per protestar contra la situació de l’habitatge. La ministra de presidència va indicar que “no trobarem solucions fent manifestacions”, però al mateix temps va deixar clar que entén que la ciutadania estigui molesta pels problemes per accedir a un habitatge.

Concretament, Marsol va indicar, en la roda de premsa sobre la taxa a l’adquisició d’immobles per part d’estrangers, que “no trobarem la solució fent manifestacions, però entenc que la ciutadania vulgui manifestar que està preocupada per aquest tema, com ho estem nosaltres. Per això estem treballant intensament, estem escoltant totes les propostes i les estem estudiant i també estudiarem la proposta dels sindicats”.