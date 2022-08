Marsol insta DA a què es comprometi a fer el Multifuncional en cas de guanyar els comicis

Andorra la VellaLa cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, vol que el projecte del multifuncional es deixi lligat abans d’acabar la legislatura. La mandatària comunal ha declarat aquest dissabte que entén que l’obra no s’adjudiqui properament tenint en compte la proximitat a les eleccions generals, però ha assegurat que li agradaria “que tot quedés lligat”, fins i tot el projecte encarregat, i “que ja no depengui d’una altra legislatura”. D’aquesta manera la capital s’asseguraria una infraestructura que podria començar a construir-se el 2023 o, fins i tot, el 2024.

La cònsol ha posat en relleu que si DA guanya els pròxims comicis, “Andorra la Vella ha de tenir la suficient força per aconseguir que es concreti i que es faci el multifuncional”. De fet, ha manifestat que amb el Govern “el que havíem dit era fer el plec de bases per fer el projecte i, una vegada el tinguem, concretem quan es liciten les obres, que no han de ser aquest any” tenint en compte el moment delicat de la construcció. Ara bé, també ha estat clara quan ha demanat el “compromís de DA” pel que fa a la construcció de l’edifici a Andorra la Vella si guanyen les eleccions.

Així mateix, malgrat que aquest divendres el cap de Govern, Xavier Espot, va assegurar que encara no estava decidit si l’equipament s’ubicaria a l’Estadi Comunal o als terrenys de Santa Coloma, Marsol ha explicat que “des del meu punt de vista ha d’anar al Comunal”, ja que aquesta és l’aposta principal de la corporació i perquè, a més, és una zona de fàcil accés a la qual es pot arribar a peu des del centre de la parròquia, un avantatge que no disposa la ubicació alternativa.