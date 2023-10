Marsol posa en manifest que "totes les portes estan obertes" respecte la descongelació dels lloguers

Andorra la Vella"La bona sintonia" que es va palesar en la trobada del consell econòmic i social (CES) del mes de setembre ha continuat en la trobada que ha tingut lloc aquest dijous i en el marc de la qual s'ha abordat novament la llei de mesures per millorar el poder adquisitiu de les famílies que el Govern està enllestint. La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha manifestat que es pretén que aquest sigui un text "continuista" i amb vocació de ser perdurable per als pròxims quatre anys, però també ha reconegut que estan a l'espera de saber quin pot ser l'IPC final de l'any per acabar de tancar-la.

En aquest sentit, i qüestionada pels mitjans de comunicació, ha manifestat que "totes les portes estan obertes" i que, per tant, no es descarta ara com ara cap mesura que tingui a veure amb la descongelació dels lloguers. Marsol ha admès que "seria bo que la inflació afluixés perquè és molt important" i ha afegit que esperen poder ja fer una proposta concreta quant a aquest text legal en la reunió del CES del dia 20. Per la seva banda, el secretari general de la Unió Sindical d'Andorra (USdA), Gabriel Ubach, ha manifestat que sindicat i patronal volen ara treballar de bracet, "anar alienats", per poder fer propostes que serveixi per "millorar el poder adquisitiu" de les famílies, en general, més enllà dels lloguers o dels salaris.