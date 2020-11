En marxa el projecte per remodelar l'avinguda d'Enclar

El comú d’Andorra la Vella ha reiterat en més d'una ocasió la ferma aposta per reactivar l’economia a través de l’adjudicació d’obra pública. Dins aquest objectiu s’emmarquen els treballs de reforma i millora de l’ avinguda d’Enclar en el tram comprès entre l’espai Columba i la nova rambla de la Margineda, unes obres a les quals es calcula destinar un import d’uns 900.000 euros. El concurs per adjudicar aquesta remodelació ja està en marxa, després que hagi sortit publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA). Les empreses podran presentar les seves ofertes fins al 10 de desembre, amb al qual cosa podrien estar adjudicades abans de finals d’any.

La remodelació d’aquest tram d’avinguda, d’uns 600 metres lineals, estava prevista en futurs exercicis però la majoria va decidir avançar-ne l'execució amb l’aprovació d’un suplement de crèdit aconseguit amb la reconducció d’un seguit de partides que estaven previstes per a aquest exercici i que no s’han executat. El projecte pretén continuar la política de pacificació de diferents zones de la parròquia i, per tant, que el vianant guanyi espai amb l’ampliació de les voreres, l’adequació d’un carril bici i mesures per reduir la velocitat dels vehicles a la zona, com carrils de circulació de tres metres d’amplada i passos de vianants amb elevacions.