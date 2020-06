Una mascareta en benefici d'Unicef

OTSO i Unicef Andorra han signat aquest dijous un nou conveni de col·laboració posant a la venda una mascareta en la qual el 25% del preu de venda serà a benefici de l'ONG que els destinarà a la campanya per prevenir la Covid-19. Tal com explica Unicef en un comunicat, la mascareta es podrà reservar a partir d'aquest divendres a la web www.otsosport.com i adquirir-la a un preu de 15 euros. La imatge de la mascareta vol posar en relleu la importància dels drets de tots els infants i també el canvi climàtic.

La donació per la compra de les mascaretes es convertirà en 'Inspired Gifts', en productes reals i tangibles i en subministraments com per exemples pastilles de sabó i guants per protegir del coronavirus als infants i a les seves famílies, així com també per al personal sanitari. En aquest sentit, des de l'ONG manifesten que encara hi ha molts països, llars, hospitals i centres de salut on no està garantit ni l'accés a l'aigua ni al sabó i, per tant, indiquen que és important fer arribar subministraments com aquests arreu del món.

Sobre aquesta col·laboració, la presidenta d'Unicef Andorra, Laura Álvarez, ha comentat que acords com aquests ajuden a doblar la seva tasca pels infants "protegint-los contra un nou risc però també reduint el nostre impacte ambiental promovent la utilització de mascaretes reutilitzables". Per la seva part, el president i fundador d'OTSO, Jordi Solé, ha declarat que estan encantats per poder posar el seu granet de sorra en aquests projectes.