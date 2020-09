Sense mascaretes al Prat Gran d'Encamp

Malgrat que el ministeri de Salut ha repetit per activa i per passiva l'obligatorietat de posar-se la mascareta, sembla com si alguns sentissin ploure.



Si la setmana passada eren desenes de turistes, els que passejaven per la Vall d' Incles sense la deguda protecció, aquest cap de setmana ha estat al Prat Gran d'Encamp. Una usuària regular de l'espai verd ha denunciat públicament que "molts joves i no tan joves" entraven al parc sense la mascareta i passaven l'estona sense ni tan sols adonar-se de la infracció.



El més sorprenent de tot plegat és que quan la usuària ha fet la denúncia , algunes persones li han recriminat la queixa i li han recordat que hi ha altres països on no és obligatòria. En alguns casos, l'han acusat de fer de "policia" i li han suggerit que si ho torna a veure, truqui els agents.



Sigui com sigui, la mascareta s'ha de portar al Principat en tots els casos excepte quan es practiqui esport (córrer o anar en bicicleta) i aquells que no la diguin s'arrisquen a rebre una multa de 100 euros.

