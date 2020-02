Les mascaretes continuen sense arribar a les farmàcies

La por al coronavirus va provocar durant el gener una repuntada pel que fa a la venda de mascaretes, fins al punt que es van exhaurir a tot el Principat. Els responsables dels establiments lamenten que un mes després, "encara no disposem del producte i els proveïdors no ens saben donar una resposta concreta". D'altra banda, detallen que hi ha hagut clients que han dut a terme demandes "inusuals", com el cas d'un turista xinès que va intentar comprar més d'un milió de mascaretes en una farmàcia del centre d'Andorra la Vella.

Ara per ara, les botigues en línia són les úniques plataformes mitjançant les quals es poden comprar mascaretes, tot i que a un preu molt més elevat. Concretament, els afiliats d'Amazon venen un paquet de 50 mascaretes a uns 30 euros de mitjana, mentre que abans que esclatés la por al coronavirus, el preu mitjà era de no més de 14 euros.