L'ús de mascaretes ha reduït la taxa d'infecció del coronavirus en un 60%

L'enginyer Jordi Deu i la Fundació Marcel Chevalier han desenvolupat el model matemàtic IRAHUCID COVID-19 per analitzar, fer un seguiment i predir l'evolució de la pandèmia al Principat. Una de les conclusions del model és que l' ús de mascaretes ha permès reduir la taxa d'infecció de la Covid-19 a Andorra en el 60% aproximadament. A través d'un comunicat, la fundació explica que les dades de la setmana de l'11 al 17 de maig posen de manifest els efectes significatius que ha comportat la venda de mascaretes a la població en la reducció de la taxa mitjana diària d'infecció. Per tant, les dades numèriques del model constaten que la incorporació de les mascaretes en la lluita ha estat gairebé tan efectiva com el confinament domiciliari, el qual ha contribuït, aproximadament, a una reducció del 70%.

Aquest model matemàtic s'alimenta de les dades públiques que exposa el Govern diàriament. D'altra banda, a partir de les dades, es poden observar diferents tendències, com per exemple que no s'observa un rebrot de contagis amb el retorn a l'activitat laboral de més de 5.000 persones el 4 de maig. En el text, les dades continuen sense observar cap efecte atribuïble al tractament amb hidroxicloroquina i azitromicina. A més, el model pronostica la fi dels nous contagis al voltant del 6 de juny i el 19 de juny com la data aproximada del darrer cas actiu recuperat.