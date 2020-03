Una mascota de pedra per als Jocs dels Petits Estats

El jurat per triar la mascota dels Jocs dels Petits Estats ha escollit aquest dilluns el projecte presentat per Moles Disseny com la imatge oficial de la competició que es portarà a terme el proper 2021 a Andorra. La presentació l'han portat a terme la ministre de Cultura i Esports, Sílvia Riva; el president del Comitè Olímpic Andorrà, Jaume Martí; el subdirector general de banca país d'Andbank, Josep Maria Cabanes, i el dissenyador Javier Mariscal.

Pere Moles ha reconegut que "el treball ha estat portat a terme en equip, per un il·lustrador i dos dissenyadors, que han sabut transmetre i donar-li força a un element característic del territori". En aquest sentit, Moles ha explicat que han agafat de referència "un element tan característic del romànic andorrà com és la pedra i que tingués una vinculació directa amb els valors de l'esport".

El president del Comitè Olímpic Andorrà, Jaume Martí, ha expressat que "volíem que la mascota se sortís del corrent i crec que ho hem aconseguit. Crec que serà molt diferent de la resta i ens recordarem d'aquesta mascota". Per la seva banda, el subdirector general de banca país d'Andbank, Josep Maria Cabanes, que és el patrocinador principal de la competició, ha volgut destacar "la dificultat de triar les propostes perquè els onze projectes que ens han presentat han estat d'un nivell molt alt".

El conegut dissenyador Javier Mariscal ha valorat la proposta guanyadora dient que "és una imatge trencadora que té força i un futur". El mateix Mariscal ha explicat que "el jurat hem triat primer el disseny i després hem obert un altre sobre on deia de qui era la proposta". I ha aconsellat a Pere Moles que "ara caldrà que la imatge descansi per així treballar l'evolució".

Per la seva banda, la ministra de Cultura i Esport, Sílvia Riva, ha destacat com a "molt positiva" la participació en el concurs per escollir la mascota dels Jocs dels Petits Estats 2021. Riva ha recalcat que "ara caldrà buscar un nom a la mascota, i per aquest motiu ja s'està treballant perquè siguin els escolars de tots els sistemes educatius del país que el triïn". Educació vol donar un temps prudencial perquè els escolars puguin treballar en el temari del curs. En aquest sentit, Riva ha explicat que "no serà immediata l'elecció, volem que tinguin el seu temps per treballar-ho a l'escola".