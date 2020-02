L'entorn del masover d'Auvinyà va intentar que un tercer li fes els papers al treballador arran de l'accident

Arran de l'accident, al mes de novembre, del treballador sense contracte d'Auvinyà, l'entorn del masover va moure's ràpidament un cop conegudes les conseqüències del sinistre. Segons ha pogut saber l'Ara Andorra, haurien contactat amb la família per oferir la possibilitat que un tercer li fes un contracte laboral per cobrir la seva situació.

Al mateix temps la dona del masover hauria intentat accedir en diverses ocasions a l'habitació de l'hospital on el treballador es recuperava de les lesions amb l'objectiu que signés un document on eximia de qualsevol responsabilitat el masover i el seu entorn.

El Julio, que segons les mateixes fonts pràcticament no sap ni llegir ni escriure, ni coneix el català, va estar a punt de signar el document però una infermera coneixedora de la situació l'hauria advertit que no ho fes. D'haver-lo firmat, l'operari hagués perdut bona part dels drets que li han estat negats els darrers 12 anys treballant jornades de fins a 14 hores diàries, sense fer vacances i, com ja és sabut, sense cap contracte laboral.

El cas, conegut ahir arran de la detenció del masover, ha aixecat una forta polèmica a les xarxes. Almenys un partit polític s'ha interessat per la situació del Julio i quan tingui més informació demanarà que s'ampliï la investigació per esbrinar si en l'entorn del masover hi hauria més implicats coneixedors de la situació d'aquest treballador.