La Massana Moda omple la sala de la Closeta amb més de 400 espectadors

La vuitena edició de la Massana Moda ha repetit l'èxit de les passades edicions. Amb més de 400 espectadors i prop de 120 models, les darreres tendències per a nens i nenes, adults i núvis han envaït la sala de la Closeta. L'acte ha estat organitzat, un any més, per l'Associació de Comerciants i Empresaris de la Massana, conjuntament amb el Comú de la parròquia, i ha comptat amb la participació de sis comerços i perruqueries que han volgut mostrar les seves peces de vestir i els pentinats més de moda. Per primer any s'ha cobrat un preu d'entrada simbòlic d'un euro, amb el que a més s'atorguen descomptes per als establiments participants.

Els colors, les peces de roba divertides i els tutús seran els protagonistes de la propera temporada de primavera estiu, segons ha explicat una de les organitzadores de l'esdeveniment, Anna Simó, propietària de dues de les botigues participants. Així, aquestes han estat algunes de les peces que s'han pogut veure a la desfilada de la Massana Moda d'aquest diumenge a la tarda.

Entre infants de nou mesos a catorze anys i adults de totes les edats, gairebé 120 persones han desfilat al llarg de la tarda per la passarel·la de la sala de la Closeta. L'acte, que ha comptat amb una gran afluència de públic, s'ha iniciat amb una desfilada d'una dissenyadora andorrana centrada en els models de núvies i nuvis, i on la perruqueria Nova Imatge ha mostrat els pentinats especials per a aquests esdeveniments.

La presidenta de l'Acelma, Joana Tomàs, ha explicat que enguany s'ha decidit fer pagar un euro d'entrada per aconseguir fer front a una part de les despeses, i per donar més valor a l'entrada. Així, amb el tiquet s'ha donat a tots els assistents un val de descomptes per a les botigues participants.

El conseller de Turisme de la Massana, Sergi Balielles, ha celebrat que es mantinguin activitats com la Massana Moda, i ha assegurat que s'està estudiant quins altres esdeveniments es poden organitzar per animar la parròquia tots els caps de setmana.