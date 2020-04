Els tests massius arriben aquest divendres i començaran dimecres vinent

Ja són més de 47.000 les peticions que el Govern ha rebut per sotmetre's als tests massius per detetcar la Covid-19. Segons ha anunciat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, el cribratge poblacional començarà el dimecres de la setmana vinent després que els tests ràpids hagin arribat aquest matí a Barcelona. "En aquests moments estan de camí i aquesta tarda els tindrem al Principat", ha assegurat el titular de Salut. Així doncs, un cop arribin al país i al llarg del cap de setmana, els tècnics encarregats de fer les proves s'asseguraran de la seva qualitat i faran l'estudi científic corresponent.

Des del Govern s'ha assegurat que el dimecres vinent ja estarà tot "absolutament preparat", i seran els voluntaris que col·laboraran en l'operativa dissenyada per l'executiu els primers a fer-se la prova. Un cop assolit aquest pas, seran els professionals sanitaris qui aniran citant als ciutadans per tal d'iniciar el cribratge de manera ordenada. El titular de Salut ha assegurat que al llarg dels deu dies en què durarà l'operativa es farà el test a més de 7.000 persones per dia. També s'ha recordat que per demanar cita prèvia no hi ha data límit i, en el cas de les persones que encara no ho hagin fet, seran els comuns qui es posaran en contacte amb ells.

Benazet ha finalitzat la seva intervenció recordant que aquest cribratge poblacional que impulsarà Andorra la setmana vinent és únic al món i la voluntat de l'executiu és arribar al major nombre possible de la població. A més, ha assegurat que la gestió de la pandèmia actual i l'impacte que deixarà a la societat faran que sigui "absolutament necessari" aprendre dels errors i "tenir eines suficientment potents" per si a la tardor s'experimenta un rebrot de la malaltia.