McDonald's aplica el concepte 'Family&Friends'

Quan parlem de Big Mac ja sabem a què ens referim i quan escoltem Happy Meal el cap segur que et transporta cap a qualsevol restaurant de McDonald's. A partir d'aquest mes d'octubre i fins al mes de desembre, el restaurant McDonald's d'Epizen aplica el concepte Family&Friends. I això que suposa? Doncs que per la compra d'un menú, McDonald's convidarà als seus clients a un dels productes més coneguts de la seva carta.

Així que per aquest mes d'octubre, tots els clients que s'acostin a McDonald's Epizen i demanin un menú obtindran automàticament i de franc quatre unitats dels reconeguts nuggets. I així durant tot el mes d'octubre.

Durant el mes de novembre i desembre, McDonald's continuarà amb el seu Family&Friends. Així que durant tots els dies de novembre aconseguiràs una McFlurry gratis per la compra d'un menú i durant el mes de desembre el restaurant continuarà aplicant la mateixa fòrmula, però convidant-te a un Happy Meal.

Pyrénées incorpora 'Experience of the future' a tots els McDonald's d'Andorra

Els cinc restaurants de la cadena McDonald's que gestiona Grup Pyrénées es converteixen en punts de venda EOFT, les sigles de la iniciativa coneguda com a 'Experience of the future'.

Aquesta nova proposta de McDonald's se centra en els quioscs intel·ligents i interactius, des d'on es poden escollir tots els productes per mitjà d'un tauler digital que permet personalitzar les comandes. Gràcies a aquesta tecnologia, la producció de les hamburgueses es fa des del moment que el client ordena la comanda des del mateix quiosc, cosa que garanteix una millor qualitat del producte també en la seva elaboració final, ja que les hamburgueses es cuinen sota encàrrec al moment.