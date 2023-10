Medi Ambient estudia impulsar crèdits tous per modernitzar les explotacions ramaderes

Andorra la VellaAmb la voluntat d'acompanyar el sector ramader i fomentar una major productivitat, el Govern incrementarà en 500.000 euros el programa d'ajuts a la ramaderia, la qual cosa representarà una pujada del 16% en comparació amb la dotació d'aquest 2023. L'increment, tal com ha exposat aquest dijous el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, davant la comissió legislativa d'Economia, suposarà passar dels 3,1 milions d'euros atorgats aquest any a gairebé 3,7 milions l'any vinent. A més a més, ha avançat que s'estudiarà la viabilitat de concedir una mena de crèdits tous per tal de fomentar la modernització de les explotacions agrícoles.

Durant la seva compareixença, i en resposta a les preguntes de la consellera general d'Andorra Endavant, Carine Montaner, Casal ha puntualitzat que el Govern ha d'anar més enllà per tal "d'amortir" els alts costos constructius que hi ha al país. Per això, i abans de crear noves bonificacions per al sector, ha incidit en el fet que cal torbar un encaix estratègic amb el conjunt d'ajudes actuals. Per fer-ho, però, ha destacat que el més important és disposar de la disponibilitat pressupostària suficient de la qual es gaudirà l'any vinent.