Melendi esgota les entrades de la Festa Major a la Capital

Andorra la VellaLes 5.000 entrades que el comú d’Andorra la Vella havia posat a la venda per al concert de Melendi d’aquest dilluns a la nit ja s’han esgotat. L’aforament per al recital que oferirà l’artista espanyol, doncs, quedarà complet. La venda d’entrades (20 euros), que va començar el 5 de juliol, s’ha efectuat íntegrament per internet i avui al vespre no hi haurà venda directa a taquilla. Així doncs, l’organització informa que no s’acceptaran entrades adquirides pels canals no oficials (www.andorralavella.ad i www.melendioficial.com).

El concert, que s’emmarca en la gira 'Cerrando cicatrices' que presenta el músic asturià, tindrà lloc a l’envelat de l’aparcament Prada Casadet (on el mes passat es van representar els espectacles del Cirque du Soleil), a partir de les 21 hores. El d’aquesta nit serà el gran concert de la Festa major d’Andorra la Vella 2023, que tancarà 4 dies de celebració juntament amb l’actuació de Mariona, Triquell i Edu, guanyadora, primer finalista i semifinalista del talent show musical Eufòria, que actuen avui a partir de les 23 hores a la plaça Guillemó.

Les nits de la festa major d’aquest any han ofert estils musicals molt diversos. Des de l’indie i pop electrònic de Delafé y las Flores azules i el pop-rock fusió de Porto Bello (divendres), fins al pop i la rumba de Gertrudis i Buhos (dissabte). També hi ha hagut el tradicional ball de nit amb La Principal de la Bisbal, un clàssic de la Festa major d’Andorra la Vella, i les divertides versions amb Els Senyora (diumenge).