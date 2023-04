Mendoza assegura que Govern demana que "tinguin el nen, el vegin morir i ja l'enterraran" en els embarassos amb el fetus fora de l'úter

Andorra la VellaLa líder d'Stop Violències Vanessa Mendoza ha explicat que l'Estat ha obligat a "donar a llum a les dones que es troben en una situació precària econòmicament i a donar els nadons en adopció". Assegura, en una entrevista al mitjà digital El Español, que s'han trobat casos de joves d'entre 18 i 20 anys que estan en situació de vulnerabilitat o pobresa i que reben una ajuda per part d'Afers Socials. Mendoza afirma que "si no donen els seus nadons en adopció els hi retiren els ajuts". Assegura que a una de les noies que no va donar la criatura perquè havia avortat li van fer un examen psicològic un mes després per "incapacitar-la" i no ho van aconseguir perquè Stop Violències ho va portar a la Batllia.

Assegura que la meitat de les dones que demanen suport a Stop Violències són temporeres. També arriben dones víctimes de violència de gènere i fins i tot amb el fetus fora de l'úter i que poden morir. Mendoza manifesta que a aquestes dones en aquesta situació de risc vital "el govern els hi demana que tinguin el nen, el vegin morir i ja l'enterraran". Adverteix que un avortament d'aquest tipus, amb el fetus fora de l'úter costa entre sis i vuit mil euros i les dones "han de demanar crèdits personals per pagar-los amb un interès alt i durant els anys que faci falta"

La líder avortista assegura que a més de la pressió psicològica s'afegeix la càrrega econòmica. Indica que avortar en els tres primers mesos costa entre 300 i cinc mil euros. Quan hi ha motius mèdics, fins els cinc primers mesos val entre mil i quatre mil euros.