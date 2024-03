Mendoza critica que a Andorra no es facin vagues en lloc de manifestacions pel 8M

Andorra la Vella"Es una fiesta ser mujer hoy". Amb aquesta irònica frase la líder de Stop Violències Vanessa Mendoza ha engegat el seu al·legat contra la celebració del dia de la dona a Andorra. "Estoy harta... y todo rosita...todo rosita... por favor" indica en un vídeo fet públic al canal Instagram. I ha continuat "al próximo que me felicite por ser mujer le parto la cara sin mediar palabra, o sea, así con la mano abierta y cogiendo carrerilla".

Ha instat els homes a què no felicitin pel Dia de la Dona perquè "ojalá no tuvieramos que estar haciendo días especiales (...), ojalá fuera un día más porque significaría que tendríamos todos nuestros putos derechos, però no, no los tenemos".

En el vídeo Mendoza indica que es fan manifestacions i no vagues a Andorra perquè els treballadors si assisteixen es juguen que l'empresari els acomiadi.