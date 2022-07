Mendoza diu a l'ONU que a Andorra hi ha "una alta cultura de la violació"

Andorra la VellaL’informe que l’organització proavortista i feminista Stop Violències ha fet per a la ONU on analitza la realitat social andorrana indica que al Principat hi ha una “alta cultura de la violació” sense “eines per fer-hi front”. Això deriva, segons Vanesa Mendoza -presidenta d’Stop Violències i present en la trobada de Nacions Unides-, en què es puguin arribar a justificar, encobrir i no detectar abusos sexuals”. L’afirmació es basa en un estudi propi d’Stop Violències on van entrevistar uns 474 joves de 14 a 25 anys.

Mendoza també considera que Andorra no pot garantir una “cultura de pau” perquè no es fomenta l’expressió religiosa “més enllà de la catòlica” per “la influència d’un dels caps d’Estat (el bisbe) que limita l’expressió de les altres religions”.

I explica el cas de la noia del vel al Lycée on es mostra contrària al posicionament de Govern contra aquesta pràctica i critica que es fes una llei per il·legalitzar el vel als centres educatius.