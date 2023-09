Menús de tardor i una nova proposta nadalenca per a empreses i particulars a Unnic

Andorra la VellaEl xef executiu amb Estrella Michelin d'Unnic Andorra, Nazario Cano, ja té perfilada la nova oferta gastronòmica que el centre d'oci integral oferirà els propers mesos al públic. Després d'una exitosa temporada d'estiu, amb la visita d’un nombrós públic estranger i majoritàriament clients francesos, la proposta gastronòmica per a la tardor tindrà com a protagonista els plats de cullera i els productes de caça.

Així, Cano ha posat en relleu que en els nous menús més imminents hi haurà plats principals com els guisats, els brous de bacallà amb cigrons o les mandonguilles amb sèpia guisades. Els productes de caça populars del territori, així com els aliments a la graella, completaran la proposta de tardor. Tot plegat sense oblidar el peix i el marisc.

La confecció de la nova oferta gastronòmica, però, no s'atura en la temporada de tardor. Tant és així que Cano i el seu equip també han definit un seguit de menús especials per Nadal. En aquest cas, serà el primer any que Unnic Andorra encari l'època nadalenca des de l'obertura i les expectatives en restauració a hores d'ara són força positives. El xef ha explicat que s’ha treballat una oferta amb diferents menús per a tots els públics que es presentarà els propers dies.

Ha comentat que un dels reptes principals serà l'acollida d'esdeveniments, dinars i sopars d’empresa, així com per grups de persones, amics i famílies per aquestes dates que a hores d’ara ja contemplen un alt nivell de reserves. "Tenim menús molt interessants per Nadal on podrem oferir una cuina més local, sobretot més afrancesada", ha dit.

Així, la idea és oferir una proposta diferenciada dels mesos anteriors, posant especial atenció en els menús que es presentaran per Nadal i Cap d'Any, però també en la oferta addicional d’espectacles que ofereix Unnic Andorra.