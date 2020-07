El mercat d'estiu s'estrena a la plaça de Sant Miquel

Amb l'objectiu de reactivar l'economia després de l'aturada de l'activitat comercial per culpa de la Covid-19, el comú d'Encamp ha animat els seus comerciants a sortir al carrer i participar amb una vintena de parades al primer ' Mercat d'estiu a la plaça'. Durant tot el cap de setmana la plaça Sant Miquel, el carrer Major i plaça del Consell acolliran un mercat d'artesania d'inspiració medieval, amb banderoles, imatges i vestimentes que transporten els assistents a l'edat mitjana. La iniciativa es presenta com una mesura més de dinamització dels caps de setmana d'estiu a la parròquia encampadana i ha comptat també amb la presència de venedors de fora de la parròquia.

Tal com ha afirmat la cònsol major, Laura Mas, "hi ha presents 17 paradistes de fora i una desena de botiguers de la parròquia". A cada hora i mentre dura el mercat es fa un sorteig entre tots els participants on es regalen diferents activitats a la parròquia, com dues entrades per pujar al Funicamp, dues entrades per participar en la propera travessa d'Encamp, una hora a les pistes de pàdel, visites als Orris, etc. I si l'afortunat o afortunada és present en el moment que diguin el seu nom, també tindrà un val de 100 euros per gastar a les botigues de la parròquia. Les parades encara hi seran diumenge de les 9 h del matí fins a les 7 de la tarda. El cap de setmana del 25 de juliol el mercat es tindrà lloc al Pas de la Casa a la plaça de l'església durant tot el dissabte, de les 8 h del matí fins a les 8 del vespre, i diumenge de les 8 h del matí fins a les 6 del vespre. Segons ha avançat Mas, es farà un mercat similar a l'agost, "però amb una temàtica diferent".

Aquesta iniciativa que s'emmarca en les accions i mesures incloses en el pla de xoc preveu dinamitzar el centre de la parròquia a través d'activitats complementàries a l'oferta turística i cultural i que puguin suposar un impuls per al sector comercial, hoteler i de la restauració.

Més activitats a la parròquia

Des d'aquesta setmana, i en la mateixa línia d'impulsar accions de dinamització i de lleure, han començat les 'tardes d'estiu': espectacles infantils per infants que tenen lloc les tardes de dilluns a dijous tant al Prat Gran d'Encamp com a la plaça de l'Església, al Pas de la Casa. Sumant activitats a l'aire lliure, l''Encamp en clau de llum', que enguany per les restriccions horàries pel coronavirus, s'avancen en horari de vespre i no nocturn, fet que permet també després de l'actuació poder sortir a sopar, ja que els concerts acaben abans.

S'han programat una dotzena d'actuacions musicals tant al Pas de la Casa, com a Encamp, incloent-hi escenaris com la plaça dels Arínsols, Plaça Sant Miquel, la plaça de l'Església al Pas, o l'Església de Sant Romà de les Bons. Durant tot el juliol, de dilluns a dijous s'han programat activitats dirigides en l'àmbit esportiu a l'aire lliure, dilluns i dimecres a partir de les 19 h i fins a les 21 h sessions de cycling i música a la plaça dels Arínsols i els dimarts i dijous a partir de les 19:30 h sessions d'acquagym a la Piscina de La Mola.