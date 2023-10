El mercat de segona mà 'Garage Sale Solidari' recapta més de 6.000 euros

Escaldes-EngordanyEl mercat de segona mà pop-up 'Garage Sale Solidari' es va celebrar el passat 4 i 5 d'octubre oferint articles de decoració, parament de la llar, decoració de Nadal i material d'esport, entre altres articles. Més d'un centenar de persones van passar per l'espai obert els dos dies a la planta baixa de l'Hotel Delfos By Daguisa Hotels a Escaldes-Engordany i, gràcies a totes elles, es van aconseguir recaptar 6.305,50 euros.

Tots els articles que es van posar a la venda provenien de donacions rebudes les darreres setmanes. D'aquesta manera, tot el benefici de les vendes es destinarà, d'una banda, al projecte d'Afganistan, on Unicef col·labora des de l'any 2022. L'entitat ajuda a establir classes d'educació basades en la comunitat i proporciona subministraments d'aprenentatge, així com formació per als professors. Unicef realitza formacions sobre els drets de les dones i les nenes a acadèmics religiosos i sobre els impactes negatius de les pràctiques tradicionals nocives on les sessions se centren en el matrimoni infantil i la violència de gènere.

D'altra banda, i per part del moviment #dotzexdotze, una part dels beneficis també es repartiran entre les ONG protagonistes del segon semestre d'aquest any entre les quals hi ha Creuem Fronteres (projecte de recollida i lliurament d'aliments, productes d'higiene personal, material escolar i altres elements de primera necessitat, per als campaments sahrauís de Tindouf (Algèria), GosSOS (per al refugi de gossos abandonats a l'espera de ser adoptats), Creu Roja Andorrana (amb les colònies "Desconnectar per connectar" per a adolescents en situació de vulnerabilitat), ATIDA (per donar visibilitat a la importància de les donacions d'òrgans i a les persones donants) i Cooperand (amb els seus projectes educatius a Bolívia).