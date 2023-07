Més de 1.300 accidents laborals durant el 2022

Andorra la VellaEl nombre total d'accidents laborals comptabilitzats per la CASS durant el 2022 han estat de 1.354, un 1,3% més respecte de l'any anterior. En aquest sentit, tal com publica aquest dilluns el departament d'Estadística, cal tenir en compte que, segons la metodologia europea, es considera accident de treball aquell que deriva en l'absència del treballador per un període superior a tres dies i l'accident es produeix en el lloc de feina o en el transcurs de qualsevol desplaçament laboral i no en el desplaçament cap o des del lloc de feina.

Així mateix, el total de jornades no treballades durant el 2022 ha estat de 46.927. Això deriva en què la mitjana de jornades no treballades per accident laboral ha estat de 34,7 dies. D'aquesta manera, els homes són el gènere que ha patit la major part dels accidents laborals, amb més de tres de cada quatre casos (77,9%). Durant el període 2018-2022, de mitjana, els homes van reportar un total de 1.043 accidents laborals, mentre que les dones, de mitjana, en van reportar 354. Per nacionalitat, els espanyols i els andorrans han patit un major volum d'accidents laborals, amb un 29,9% i un 26,1% respectivament.

Segons l'edat de la persona accidentada, durant el 2022 les persones que van patir un major nombre d'accidents van ser les que es troben en la franja d'edat entre 25 i 34 anys, amb un 25,2% del total d'accidents, seguits dels que es troben entre els 45 i els 54 anys amb un 23%. Els d'entre 35 i 44 anys van representar un 22,9%, els d'entre 55 i 64 anys un 17,8% i els d'entre 16 i 24 anys un 9,6%. Per contra, la franja d'edat que menys accidents va patir l'any 2022 és la situada per sobre dels 65 anys, amb tan sols un 1,6% del total d'accidents laborals. Destaca el grup d'edat de 25 a 34 anys que, essent un 15,2% de la població de 16 anys i més, concentra el 25,2% dels accidents laborals. Per altra banda, també destaca que el grup d'edat major de 65 anys només va patir l'1,6% d'accidents, essent el 17,4% de la població de 16 anys i més, fet motivat a causa de què moltes persones en aquesta franja d'edat es trobin jubilades.

El departament d'Estadística també assenyala que la parròquia on s'han concentrat la majoria d'aquests successos ha estat Andorra la Vella, amb el 36,7% del total. Tanmateix, la majoria dels accidents laborals han estat a causa d'esquinçades (37,7%) o contusions (25,9%) i s'han concentrat majoritàriament als turmells (14,3%), als dits de la mà (12,9%), a la columna lumbar (12%) i als genolls (12%). A més a més, un 42,9% dels accidents han requerit més d'un mes de baixa.

Finalment, pel que fa al nombre d'accidents de trànsit amb danys materials o corporals registrats pel departament de Policia durant el 2022 han estat de 536, un 8,1% més respecte del 2021.