Més de 1.500 vacunes en tres dies

Andorra la VellaAndorra viu aquest dimarts una nova jornada en què el ministeri de Salut ha registrat més altes de pacients que nous contagis. Respecte de les dades fetes públiques dilluns, s'han detectat una vintena de nous positius que eleven el nombre de casos totals a 11.089, però també s'ha donat d'alta a 24 pacients, situant el nombre de recuperacions totals a 10.685.

També continuen a la baixa els casos actius, que actualment són 292 (-4), i les defuncions es mantenen en 112. A més, segons ha notificat l'executiu, la campanya de vacunació a la població general que forma part de la fase 2 avança a bon ritme i dilluns es van administrar 601 vacunes que, sumades a les 909 del cap de setmana, ja arriben a les 1.510. En aquest sentit, cal recordar que tota la informació relativa al pla de vaccinació està disponible al web www.govern.ad/vacunacio.

Pel que fa a la pressió hospitalària, en aquests moments hi ha 7 (-2) persones ingressades a planta i 7 més a l'UCI, de les quals 3 requereixen ventilació mecànica. Com ja és habitual, la planta Covid del Cedre no acull cap cas positiu.

Finalment, quant a la població escolar, 14 aules estan sota vigilància activa –4 totalment i 10 de manera parcial– i 26 en vigilància passiva.