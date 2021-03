Més de 140 infants a les sessions de l’escola de neu d’Encamp

EncampEl comú d'Encamp va iniciar el passat 6 de febrer, i fins a l'11 d'abril, l'escola de neu de la temporada 2021, una activitat concentrada a Grau Roig en la qual prenen part fins a 143 infants. Així doncs, els més petits poden gaudir d'activitats relacionades amb l'esquí com el 'freestyle' i el surf de neu. Tot i això, a causa de les restriccions sanitàries, els grups es veuen obligats a esquiar només un dels dos dies del cap de setmana i menys integrants dels habituals.

El conseller de Joventut i Esports del comú, Xavier Fernández, ha detallat que "per a nosaltres l'escola de neu és una tradició", ja que "fa molts anys que l'estem duent a terme". És per això que la corporació no ha volgut que la pandèmia freni la celebració d'aquesta edició. Tot i les modificacions que s'han hagut de fer en les activitats, el conseller ha manifestat que l'important és que "la canalla de la parròquia pogués gaudir dels dies d'esquí".

L'escola de neu d'Encamp és una activitat "molt lúdica". Fernández ha recordat que "els nens no competeixen", sinó que gaudeixen a esquiar durant quatre hores amb altres infants del mateix nivell. Per tant, l'objectiu del comú és que "s'ho passin bé" alhora que aprenen.