Més de 2 milions d'euros retornats per 'tax free' de l'administració espanyola

Andorra la VellaEspanya ha retornat més de dos milions d'euros en concepte de 'tax free' durant els sis primers mesos de l'any. Així es desprèn de les dades facilitades per l'Agència Espanyola d'Administració Tributària, en les quals s'indica que l'import exacte s'enfila fins als 2.253.780 euros, una xifra que representa un total de 59.524 operacions per a la devolució de l'IVA a residents a Andorra a través del sistema DIVA. Com és habitual, la majoria de les mercaderies desgravades a la duana de la Farga de Moles han estat productes d'alimentació.

Entrant al detall de l'import, durant el segon trimestre del 2023 s'han dut a terme 32.076 devolucions, que s'eleven fins als 1.233.922 euros, una xifra superior a la dels primers tres mesos de l'any, tant pel nombre de procediments com per l'import. A més, la dada també representa un increment en comparació a les efectuades durant el mateix període del 2022, quan es van desgravar 55.311 tiquets per un import d'1.841.074 euros, el que suposa un increment del 22,42%. Cal recordar que durant l'any passat Espanya va tornar 4.163.000 euros a través de 115.000 operacions.