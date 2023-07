Més de 30 graus de màxima, fins al diumenge

Andorra la VellaEl Servei Meteorològic Nacional ha informat aquest matí que les temperatures són lleugerament més baixes que els darrers dies, malgrat que continuen sent més altes del que tocaria. Tant pel dijous, com pel divendres i dissabte s’espera la mateixa tendència: sol, estabilitat i proliferació de núvols a la tarda. I també hi ha un altre patró que es repetirà: que les temperatures màximes no baixaran dels 30 graus. Pel diumenge, es preveu que la temperatura màxima sigui de 27 graus.