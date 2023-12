Més de 60.000 persones visiten Grandvalira durant el pont

Andorra la VellaLes estacions de Grandvalira Resorts han tancat la primera setmana de la temporada, coincidint amb el pont de la Puríssima, complint amb les expectatives marcades. Des de l’inici de la temporada, els dominis han assolit 60.143 dies d’esquí venuts, dels quals 40.818 corresponen a Grandvalira, 7.735 a Pal Arinsal i 11.590 a Ordino Arcalís. El divendres dia 8 de desembre va ser la jornada amb més visitants, durant la qual 14.662 esquiadors van gaudir de les estacions, tot i que el dijous 7 de desembre i el dissabte 9 van comptar amb xifres molt similars sempre per sobre els 14.000 visitants.

Malgrat no haver pogut operar a ple rendiment a causa de les condicions meteorològiques que han afectat el sud d’Europa, les estacions de Grandvalira Resorts han pogut garantir una de les millors ofertes de neu dels Pirineus, amb vora 50 km esquiables a Grandvalira, el 40% de les pistes de Pal Arinsal i el 54% dels quilòmetres esquiables a Ordino Arcalís. Cal recordar que aquesta darrera va poder avançar la seva data d’obertura una setmana i va donar el tret de sortida a la temporada el passat divendres 24 de novembre, mentre que el sector del Pas de la Casa de Grandvalira ho va fer el 5 de desembre.

Els sectors de Soldeu, El Tarter, Canillo, Grau Roig i Encamp, i l’estació de Pal Arinsal van arrencar el dimecres 6 de desembre per donar acollida a tots els visitants que han arribat a Andorra amb ganes de neu. En aquest sentit, l’ocupació hotelera al país durant el pont ha estat positiva arribant a xifres d’entre el 70% i el 95%.

Ampliació del període promocional dels Forfets de Temporada per a no residents

Grandvalira Resorts ha ampliat el termini del període promocional dels forfets de temporada per a no residents a Andorra. Així, aquells que vulguin aconseguir l’Andorra Pass o el Nord Pass ho poden fer a un preu reduït fins al divendres 22 de desembre. En el cas de l’Andorra Pass, el preu és de 895 euros per als nous clients, mentre que aquells que ja tinguessin el passi la temporada passada tenen un 5% de descompte i, per tant, el poden adquirir per 850 euros.

A partir del 23 de desembre, el preu serà de 1.145 euros i 1.205 euros per als clients fidels i nous, respectivament. Pel que fa al Nord Pass, el preu actualment és de 660 euros per als clients fidels no residents a Andorra, mentre que els nous clients el poden obtenir per 695 euros. A partir del 23 de desembre i fins a final de temporada, el preu passarà a ser de 779 euros per als usuaris fidels no residents i de 820 euros per als nous clients.