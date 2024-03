Més del 75% d'ocupació a la prova pilot dels viatges Andorra-Mallorca

Andorra la VellaEn el darrer tram de la prova pilot de la ruta aèria Andorra-Mallorca, que finalitzarà el dia 31, s'han enregistrat les xifres més altes d'ocupació, segons informa RTVA. Les darreres nevades han ajudat a incentivar els viatges relacionats amb l'esquí. Es preveu que la prova tanqui amb unes ocupacions per sobre del 75% i s'han reservat molts vols de cara a la Setmana Santa. Des de la patronal de les agències de viatge balear apunten que, tot i els bons resultats, es pot treballar per millorar l'oferta actual, per exemple, facilitar el trasllat dels passatgers des de l'aeroport a Andorra.