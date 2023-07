Més agents de circulació a Canillo per reduir el trànsit a l'agost

CanilloEs preveu que a l'agost hi hagi una gran afluència turística al Pont tibetà i al mirador del Roc del Quer. Segons ha informat RTVA, es reforçarà la plantilla d'agents de circulació i se suprimirà algun pas de vianants per tal que el trànsit rodat guanyi fluïdesa. Francesc Camp, el cònsol major de la parròquia, assegura que l'objectiu és reduir les retencions, tot i que explica que "que no hi hagi és molt complicat".