Més altes que nous contagis

La incidència del coronavirus al Principat continua amb una tendència a la baixa. El ministeri de Salut ha notificat aquest dijous l'alta de 35 persones, per la qual cosa el nombre de pacients recuperats se situa en els 10.101. A més, també baixen els casos actius, passant de 410 a 402, i fins al moment, no s'ha de lamentar cap nova defunció per la malaltia. Tot i això, durant les darreres 24 hores Salut ha detectat 27 nous contagis, xifra que eleva el nombre de casos totals des de l'inici de la pandèmia fins als 10.610.

També baixa tímidament la pressió sobre el sistema sanitari. Actualment, l'hospital Nostra Senyora de Meritxell acull 20 persones (-2), de les quals 10 es mantenen ingressades a planta i 10 més a la Unitat de Cures Intensives (UCI), on 7 d'elles requereixen ventilació mecànica. La planta Covid del centre sociosanitari del Cedre continua sense acollir cap positiu.

Pel que fa a la població escolar, una dotzena d'aules es troben sota vigilància activa, de les quals dues estan confinades totalment i una desena de manera parcial, i 19 estan en vigilància passiva. Per últim, quant a la campanya de vacunació, el Govern ha informat que duran la jornada d'aquest dimecres es van administrar un total de 35 vacunes.