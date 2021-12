Més aules totalment confinades

Andorra la VellaL'escalada en l'evolució de la pandèmia sembla contenir-se lleugerament segons les dades facilitades pel ministeri de Salut. D'aquesta manera, tot i que continuen sent molts els casos nous i actius, les xifres es troben lleugerament per sota de les dels darrers dies. Així, en les darreres 24 hores s'han detectat 169 positius més, amb la qual cosa la xifra se situa en 20.136 des de l'inici de la pandèmia. Pel que fa als casos actius, també davallen respecte de dilluns i són a hores d'ara 2.117, 175 menys. En canvi, la xifra d'aules en vigilància activa s'incrementa i passa de les 77 d'aquest dilluns a les 102 d'aquest dimarts, 61 de les quals estan totalment confinades i 41 de manera parcial. Altres 64 aules, cinc menys que dilluns, estan en vigilància passiva.

La ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, s'ha referit, precisament aquest dimarts, a les mesures preses per contenir l'expansió del virus a les escoles. Així, ha reconegut "alguna dificultat" en la primera jornada d'aplicació, però ha afegit que aquest dimarts ja hi ha hagut "molta tranquil·litat". D'aquesta manera ha manifestat que "la gran majoria" de les famílies s'està acollint al doble cribratge que a més ara es fa a les escoles, la qual cosa dona més "facilitat". Vilarrubla ha remarcat que "tot i que hi ha famílies en desacord, majoritàriament el retorn és positiu".

La titular d'Educació ha afegit que aquest dilluns hi va haver alumnes que no van fer servir el menjador escolar per no tenir les proves. La xifra varia molt depenent del centre, ha afirmat, i ha afegit que de totes maneres aquest dimarts ja es tornava a estar en "percentatges elevadíssims" segurament "com abans" que s'instaurés el cribratge, ja que ha afegit que és "molt baix" el nombre d'alumnes que no hi assistiran perquè les famílies no accepten el doble cribratge.

Tornant a les dades sanitàries, tenim que la pressió sobre el sistema sanitari també davalla lleugerament, ja que tot i que a la unitat de cures intensives hi ha encara catorze persones, totes amb ventilació mecànica, a planta es passa de les 25 persones que hi havia dilluns a les 21 d'aquest dimarts. El total de defuncions es manté en 134.

Finalment, des de l'inici del pla de vacunació, ja s'han administrat 120.803 vacunes –56.963 primeres dosis, 54.790 segones i 9.050 terceres–.