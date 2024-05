Més càmeres i controls per lluitar contra el vandalisme a l'aparcament comunal de Prat de la Creu

Andorra la VellaDavant l'increment d'actes vandàlics detectats a l'aparcament comunal de Prat de la Creu el comú ja ha començat a "treballar" i ha ideat "un programa d'implantació de càmeres de seguretat en diferents zones" i també es mirarà de "posar controls d'accés". Així ho ha manifestat el conseller de Circulació i Aparcaments, Xavier Surana, que ha destacat que aquest aparcament és un lloc de pas de gent "molt important", ja que els ascensors que hi ha (tres en un lateral i dos en un altre) són el punt de connexió entre Prat de la Creu i la plaça del Poble i, per tant, el que es vol és que continuï havent-hi aquest pas però limitar l'accés a les zones d'aparcament.

D'aquesta manera, segons ha explicat Surana, es voldria aplicar un control d'accés de tal manera que a les zones d'estacionament de vehicles només hi poguessin accedir les persones que hi tenen, precisament, un cotxe o una moto estacionats. Així, es garantiria la connexió entre la plaça, el vestíbul del centre de congressos i la planta baixa, la de Prat de la Creu, però els vianants no podrien accedir a les plantes de pàrquing si no hi tenen un vehicle estacionat.

Pel que fa a la instal·lació de càmeres, el conseller de Circulació i Aparcaments ha manifestat que "ja s'han demanat els preus" i que tan bon punt es tinguin començarà la instal·lació. Sobre el fet de si el personal que hi ha a aquesta instal·lació és suficient, ha manifestat que ja hi ha una plantilla que hi treballa, però que cal tenir en compte que "a vegades també hi ha baixes i això dificulta l'organització del servei, però quan la plantilla està completa no hi ha necessitat urgent d'efectius".