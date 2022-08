Més càmeres i més patrulles a Canillo per evitar aldarulls nocturns

CanilloEl cònsol canillenc Francesc Camp ha anunciat que s’instal·laran a la parròquia més càmeres de seguretat tant per l’estiu com per l’hivern, així com un augment del nombre d’agents de patrulla. Camp té clar que hi ha un augment dels actes incívics i vandàlics, especialment en les temporades d’hivern i d’estiu quan arriben milers de turistes a la parròquia.

El cònsol, en declaracions a Andorra Televisió, ha indicat que “està clar que haurem de reforçar les patrulles dels nostres agents de circulació. Intentarem posar més càmeres perquè siguin dissuasives en l’àmbit dels aldarulls i a veure si també el servei de patrulla pot fer rondes més habitualment.”