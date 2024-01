Més d'un any de 'llista d'espera' per dormir a la presó en els arrestos nocturns

Andorra la VellaLa 'llista d'espera' més llarga d'Andorra no és ni pel dermatòleg ni per comprar un cotxe nou. Encara que sembli paradoxal, l'espera més llarga és per dormir a la presó. Això afecta les persones que tenen pendent de complir una pena d'arrest nocturn per delictes que no arriben a la gravetat de forçar el seu internament en el centre penitenciari. A hores d'ara hi ha més d'un any de 'llista d'espera' per complir les ordenances penals que comporten arrest nocturn.

El president del Consell Superior de la Justícia Josep Maria Rossell ha reconegut que serà difícil rebaixar el temps d'aquesta llista d'espera atesa la manca d'espai al centre. En declaracions recollides, per Andorra Televisió ha indicat que "quan era ministre de Justícia i Interior es va haver d'habilitar una part del centre penitenciari per fer-hi un mòdul de salut mental i això és el que ha fet que no hi hagi prou espai".

La situació deriva de l'assassinat d'un empresari resident d'origen francès en el seu domicili a Vila d'Encamp. Va ser assassinat per un jove d'origen togolés de 31 anys que havia treballat per a l'empresari. El va matar a cops de piolet.

La Justícia va acceptar l'eximent de malaltia mental que suposadament pateix el jove de 31 anys. El problema mental es derivaria del consum de drogues durant molts anys i des de ben jove. Va ser absolt d'assassinat i se'l va condemnar a ser reclòs en un centre de salut mental.

El problema és que no hi havia cap instal·lació de reclusió de salut mental. El jove va estar en el mòdul de menors fins que es va construir el nou mòdul dins de la Comella. I per fer-ho es va eliminar bona part de l'espai que es dedicava perquè dormissin a la presó els condemnats per arrestos nocturns. La cua ha anat augmentant fins a superar un any de 'llista d'espera' i Rossell ha deixat clar que de moment no hi ha una solució.