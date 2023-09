Més d'un centenar d'incompliments en restaurants per no oferir aigua de l'aixeta o deixar endur els aliments sobrants

Andorra la VellaMés d'un centenar d'establiments de restauració del país no compleixen amb la normativa d'oferir aigua de l'aixeta de manera gratuïta als clients o bé la possibilitat que s'enduguin els aliments sobrants a casa. Així s'ha constatat després de les 118 inspeccions que durant l'estiu s'han fet en negocis de totes les parròquies. "S'ha pogut observar que la gran majoria dels establiments de restauració o no informaven degudament d'aquests dos aspectes o no els oferien correctament degut al seu desconeixement", ha manifestat aquest dimecres el ministre portaveu, Guillem Casal.

Les inspeccions, que s'emmarquen en la campanya d'informació que s'ha impulsat des del Govern, no han tingut un ànim sancionador. Més aviat ha estat al contrari, ha refermat Casal, ja que l'objectiu principal ha estat el de donar a conèixer la norma entre els restauradors i remarcar-los-hi la necessitat que aquests dos serveis s'han de publicitar visiblement a l'entrada del local, al menú o a la carta. "No ha sigut una campanya de persecució ni de sanció i ha tingut els seus fruits", ha afegit el ministre.

Entrant al detall de les inspeccions, Casal ha posat en relleu que s'han detectat 6 comerços que complien amb la norma i altres 112 que no ho feien. En aquest cas, cal tenir en compte que hi ha hagut restaurants que oferien el servei, però que no ho publicitaven en cap moment. Pel que fa al fet de poder endur-se els aliments sobrants, s'ha constatat com 8 establiments compleixen amb la norma i 110 no ho fan. Com en la circumstància anterior, hi ha locals que oferien el servei però no el tenien publicitat.

Per tal de fer la norma més evident, el Govern, i de manera consensuada amb la Unió Hotelera d'Andorra (UHA), han elaborat dos cartells informatius per "homogeneïtzar la informació que s'ofereix als establiments i a l'hostaleria del país" que s'hauran de penjar a les entrades dels locals.

Casal ha manifestat que les inspeccions que s'han dut a terme durant l'estiu també han servit per comprovar altres elements d'acord amb la llei com ara la correcta separació d'olis vegetals o residus. En aquest cas, ha dit, "una àmplia majoria sí que respecten aquestes mesures", ja que només una quinzena d'establiments haurien presentat infraccions.