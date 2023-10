Més d'un miler de viatges al mes en patinet elèctric d'ús compartit

Andorra la VellaMuvif, la plataforma de vehicles d'ús compartit amb presència a Andorra, registra més d'un miler de viatges en patinet elèctric d'ús compartit al mes. Així es desprèn de les dades facilitades per l'empresa, en les quals s'indica que diàriament es duen a terme entre trenta i quaranta trajectes arreu de la vall central, una xifra que valoren positivament tenint en compte que a "Andorra, per terreny i condicions meteorològiques, som conscients que hi ha mesos que hem d'assumir que el retorn de números ens quedaran més baixos", com és el cas de l'hivern. "'Grosso modo' disposem d'una cinquantena de patins i, aproximadament, registrem uns 35 viatges, una xifra que pel territori de la vall central és prou potent", indiquen.

D'aquesta manera, exposen, les dades assolides demostren que "hem aconseguit perforar la cultura de la mobilitat al país", asseverant que disposen d'una clientela fidelitzada i satisfeta amb el servei. "El que observem en una mitja de nou mesos des de la implantació del servei és que tenim un client autòcton que fa servir el pati per desplaçar-se arreu de la vall central", comenten, afegint que en un primer moment la majoria d'usuaris eren turistes i utilitzaven el vehicle de manera lúdica. "Des de Muvif preferim el client nacional, autòcton, a qui li facilitem la vida, que on un perfil lúdic que té una fluctuació diferent", assenyalen.

En aquest sentit, manifesten que des de la plataforma s'estan destinant esforços per incrementar la visibilitat dels vehicles a la via pública perquè "els ciutadans els tinguin a simple vista" i així facilitar-ne l'ús. Així doncs, Muvif disposa de gairebé cinquanta parades arreu del territori, on s'inclouen zones d'aparcament de bicicletes, petits espais en pàrquing comunals i alguns acords comercials, com per exemple, l'espai a Princiesport.

En relació amb el vessant d'automòbils d'ús compartit, que es gestiona a través d'ifRent, la plataforma té entre sis i vuit vehicles a diferents punts del país preparats per ser utilitzats en qualsevol moment, sense la necessitat d'haver-se de desplaçar a una oficina per llogar-lo. "Els vehicles estan digitalitzats perquè des de l'aplicatiu puguin signar el contracte d'arrendament i, a través d'un codi, accedir al cotxe de manera directa", expliquen.

Així doncs, comenten que, tot i que la modalitat d'automòbils té menys viatges que els patins elèctrics, el servei té un retorn "molt positiu", ja que la tarifa és més elevada i els trajectes són d'un recorregut més llarg, per la qual, asseveren, "encara facilitem més la vida a la ciutadania. "La majoria dels desplaçaments es duen a terme a les parròquies altes i, concretament, a les estacions d'esquí, motiu pel qual la utilització és més fructífera per l'usuari", esgrimeixen, afegint que l'oferta de 'renting' de vehicles "completa al 100% el servei que oferim".