Més de mig centenar d'infants a la gimcana ciclista La Purito

Andorra la VellaLa Purito Kids s'ha celebrat aquest dissabte al matí a la plaça dels Arínsols d'Encamp. La gimcana no competitiva ha tingut una seixantena de participants molts d'ells fills de participants de la Purito, ha explicat Joaquim 'Purito' Rodríguez, ciclista i organitzador d'aquesta cursa. Tal com ha dit el ciclista "estem contentíssims", i ha afegit "més que la gimcana és el bon rollo, els castells de jocs, els regals que els hi fem perquè així comencin a gaudir de la bicicleta". Per la seva part el cònsol menor d'Encamp, Jean Michel Rascagnères ha agraït a l'organització d'Andbank i de la Purito per la localització de la gimcana ciclista, "agraeixo que aquest any la Purito Kids s'hagi fet al centre d'Encamp, ja que ha portat més activitat a la parròquia a diferència d'altres anys que es quedava als Cortals".

Els participants de la Purito Kids han demostrat aquest matí que "els valors esportius ja porten a dins amb tan sols dos o dos anys i mig", ha comentat Rascagnères "en un esport que en el futur a més serà un mitjà de locomoció molt més important que avui". En aquest sentit, Joaquim Purito ha afegit que des de l'Escola Purito, situada a Olot, ja han pogut muntar un equip cadet i juvenil, "i ja hi ha equips professionals que s'estan fixant amb els nostres ciclistes". També ha volgut insistir que les escoles de ciclisme "a part d'aprendre a anar amb bicicleta també serveixen per fer amics, forma part d'un estil de vida de la família i d'un esport que està agafant molta força".

La Purito Andorra 2023

Pel que fa a la competició de la Purito que tindrà lloc aquest diumenge 6 d'agost, el Joaquim ha confirmat que "hi ha més de 2.000 participants inscrits, i per tant estem contentíssims". La cursa té tres recorreguts, un de fins a sis ports, 115 km i 4.800 metres de desnivell, que per aquesta edició té un nou recorregut; a més de les curses de 80 i 30 km. El corredor ha desitjat que el temps els respecti i ha volgut posar èmfasi en 'la pasta party' que és la novetat d'aquesta edició i tindrà lloc al centre d'Encamp.