Un mes més per presentar propostes al projecte Caldes

Les persones interessades en poder participar en el concurs participatiu de propostes artístiques, culturals, arquitectòniques i comercials, englobades sota l’anomenat projecte Caldes, per crear un recorregut que permeti la dinamització de la part alta d’ Escaldes-Engordany disposaran de més dies per elaborar els seus projectes. Així, el comú ha decidit prorrogar fins al 18 de gener el termini per a la presentació d’ofertes. Per aquest motiu, els participants tindran un mes més de marge per presentar ofertes, ja que cal recordar que el termini inicial s’acabava el 18 de desembre.

Des de la corporació comunal posen en relleu que aquesta decisió s’ha acordat arran de “l’important interès que ha aixecat la iniciativa (entre els col·lectius més directament implicats com artistes, arquitectes, enginyers, etcètera, i altres ciutadans)” i també arran de les “nombroses” consultes, suggeriments i comentaris que han arribat a la coordinadora del projecte. A més, s'ha tingut en compte que les dificultats de mobilitat en els territoris veïns pot haver dificultat certs treballs previs dels postulants que podrien recuperar aquest temps 'perdut' durant el període nadalenc.

Els projectes guanyadors seran premiats i, en aquest sentit, cal recordar que el comú ha previst un import total de 13.700 euros per a cadascun dels tres conceptes en els quals es pot concursar: espais per al gaudi de l’aigua termal; activitats permanents i temporals per dinamitzar la vida cultural, i iniciatives comercials i creatives per un barri alternatiu.