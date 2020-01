La mestressa de la gossa que va 'atacar' la nena nega que fos una agressió

260x366 La gossa implicada en l'incident. / E. S. La gossa implicada en l'incident. / E. S.

L' ARA Andorra ha contactat amb la mestressa del gos que dissabte suposadament va 'atacar' una nena de dos anys, segons el relat de la seva mare. La propietària de la gossa, de dos anys, un encreuament d' American Stanford i Bull Terrier, assegura que l'animal duia morrió, anava lligat i que en cap moment es va produir cap mena d'agressió. "A la meva gossa li agraden molt els nens, quan va veure la nena se'ns va escapar i va anar a olora-li les mans", explica la propietària de l'animal, i afegeix que mentre la gossa olorava la nena, "la mare va començar a donar-li puntades de peu a la meva gossa per apartar-la, un fet que va provocar que es posés nerviosa, s'alcés i tirés la nena a terra". D'altra banda, assegura que en el lloc on es van produir els fets "hi ha una càmera de vigilància", per la qual cosa seria fàcil comprovar si aquesta versió és certa.

També apunta que mentre això passava, "la meva parella i jo vam anar corrents a apartar la gossa de sobre la nena, li vam demanar disculpes i li vam proposar de facilitar-li les dades de l'asseguradora". "Vam pujar a casa a buscar tota la documentació i quan vam tornar a baixar al carrer la mare i la nena ja havien marxat. Vam trucar a la policia per explicar el que havia passat i ens van dir que ens estaven buscant", explica la propietària del ca.

Segons l' informe mèdic, la nena presentava diverses erosions, ferides a la cara i al front i una ferida superficial al nas. En aquest sentit, la propietària de l'animal posa en dubte que totes elles fossin produïdes per l'animal i no pas per la caiguda que va patir la nena. Segons el Decret del 3-04-2013 sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, l'encreuament d'American Stanford amb Bull Terrier estaria inclòs dins de la llista d'animals que requereixen certes mesures de seguretat. Segons fonts veterinàries, aquest encreuament en concret "és una mala opció per aquelles persones que no tenen experiència amb gossos, ja que és una raça que tendeix a la dominància".

D'entre aquestes mesures de seguretat, es destaca que l'animal en tot moment ha de dur morrió, anar lligat, disposar d'una assegurança i estar inscrits al Registre d'Animals de Companyia. "La meva gossa ho compleix tot", explica la seva propietària, recordant que en els moment dels fets la gossa duia el morrió posat i passejava amb corretja, mentre assegura que "la nostra asseguradora, en tot moment es farà càrrec de les despeses mèdiques de la nena".