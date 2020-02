Les mesures preventives a l'escola francesa d'Ordino es mantindran

Les mesures preventives que s’han establert a l’escola francesa d’Ordino (bàsicament la reubicació d'alumnes afectats en altres espais de l'escola) es mantindran fins que es tinguin els resultats de les anàlisis que s’han fet per determinar les causes de la intoxicació que ha afectat el centre escolar. Així ho ha posat en relleu el ministre portaveu, Eric Jover, que ha afegit que durant la jornada d’aquest dimecres no consta que hi hagi hagut cap rebrot i que l’afectació ha anat davallant “al llarg del temps”.

Jover ha recordat que responsables dels ministeris de Salut i d’Educació mantenen aquest dimecres i dijous reunions amb els pares per posar-los al dia sobre les mesures que s’han anat prenent i quina és la situació ara com ara.

El ministre portaveu ha recordat que en el primer episodi es van veure afectats 47 estudiants i un adult i que en el rebrot de divendres la xifra va ser de 20 alumnes i dos adults. Aquesta setmana, concretament dilluns, ha recordat que hi va haver vuit alumnes que han patit un altre rebrot i que ja dimarts només alguns d’ells tenien encara símptomes, amb la qual cosa, ha incidit, tot sembla “coherent” amb el fet que s’estigui davant una intoxicació ambiental. Els resultats de les anàlisis, ha dit, encara no estan disponibles.

Quant al fet que tres alumnes de l’escola andorrana d’Ordino (un centre que comparteix edifici amb la francesa) hagin presentat aquesta setmana afectacions tòpiques, el ministre ha emfasitzat que no tenen a veure amb els casos de l’escola francesa i ha destacat que no coincideixen amb la tipologia de la urticària que presentaven els estudiants del centre francès.