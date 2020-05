El metge referent, peça clau en la interpretació dels tests d'anticossos

Donada la complexitat del doble cribratge massiu impulsat pel Govern, l'equip tècnic que gestiona l'operativa, el ministeri de Salut i el Col·legi de Metges han decidit atorgar un paper fonamental al metge referent, sent la figura encarregada d'interpretar els resultats de cada ciutadà. La metgessa internista especialista en malalties infeccioses Cristina Royo, ha assenyalat aquest dimarts que els resultats "requereixen un criteri clínic" en el qual s'han de tenir en compte "consideracions importants" per tal de fer una interpretació adequada. Així mateix, ha destacat la necessitat d'assistir a la segona prova per tal de tenir un "resultat concloent". Fins aquest migdia, ja són 13.000 les persones que s'han sotmès a la prova.

L'executiu ja va informar la setmana passada que l'equip tècnic es posaria en contacte amb cada ciutadà un cop superés la primera prova d'anticossos. En aquest sentit, Royo ha reconegut que s'ha patit en endarreriment pel que fa a les notificacions, però és un problema ja en vies de solucionar-se. A més, Royo ha anunciat que, a partir d'aquest dimecres, s'enviarà un SMS a cada persona després de passar per cadascun dels 'stop labs'. En cas que hi hagi sospita que una persona pot ser transmissora del virus, es contactarà per via telefònica per recomanar-li de seguida que es confini i contacti amb el seu metge referent per rebre indicacions. En cas negatiu, també s'enviarà un missatge on es demanarà seguir les mesures que vagi dictant el Govern.

Royo ha posat en relleu que els missatges de text no inclouran el resultat de la prova i, un cop se solucionin les comunicacions que encara hi ha pendents, la notificació serà "pràcticament al moment". En aquest punt, la metgessa ha destacat la importància que la població ja hagi escollit el seu metge referent. Si no és així, ha recordat que aquest tràmit encara està habilitat.

Pel que fa als contactes, Royo ha manifestat que a partir d'aquest dimecres els comuns tornaran a donar cita prèvia a les persones. Quant als transfronterers, el titular de Salut, Joan Martínez Benazet, ha detallat que, finalment, es faran la prova a les instal·lacions de la caserna dels bombers.