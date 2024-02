La metgessa psiquiatra Marian Rojas-Estapé, encarregada de la nova conferència de Creand

Andorra la VellaCreand Crèdit Andorrà organitza una nova conferència del cicle Creand Talks amb la metgessa psiquiatra, Marian Rojas-Estapé, que porta per títol 'Coneix la teva ment. Converteix-te en persona vitamina'. Es tracta d'una sessió en la qual la mediàtica psiquiatra, des de la seva àmplia experiència, donarà consells per aprendre a ser feliç.

En aquesta conferència, Rojas exposarà el seu diagnòstic psicològic de la societat actual. La ponent parteix de la premissa que últimament tots notem que hi ha més impaciència, més irritabilitat, més manca d'atenció i moments de tristesa, però que moltes vegades no sabem l'origen d'aquests estats.

A partir d'aquest punt de situació, Rojas explicarà per què tenim aquests sentiments, barrejant neurociència, psicologia i petites dosis d'humor per aconseguir entendre què ens passa a la ment i al cos quan vivim en un estat d'estrès, por, incertesa, addicció a la pantalla i a la velocitat. I acabarà donant unes pinzellades sobre què podem fer perquè ens passin coses bones i com podem ser, el que ella anomena 'persones vitamina' per a nosaltres i per als que ens envolten.

La ponent serà introduïda pel Dr. Carlos Mur de Víu, metge psiquiatra i cap del Servei de Salut Mental del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària, professor associat de la Universitat Europea i antic mentor de Rojas-Estapé.

L'acte tindrà lloc el dijous 22 de febrer, a les 19 h, a la sala Prat del Roure d'Escaldes-Engordany. L'entrada és lliure i l'aforament limitat. Per a més informació, es pot trucar al 88 88 88.

Aquesta conferència s'emmarca dins del cicle de conferències Creand Talks, una iniciativa que busca promoure la generació de valor des del coneixement a través de conferències divulgatives i sessions formatives que posen a debat de la societat temes d'interès.

Marian Rojas

Marian Rojas-Estapé és llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Navarra i treballa com a psiquiatra a l'Institut Rojas-Estapé on dedica la seva atenció principalment a persones amb problemes d'angoixa, depressió, trastorns de personalitat, trastorns de conducta, teràpies familiars i trastorns somàtics.

Des de l'any 2007 imparteix conferències a escala internacional sobre l'estrès, la parella, la personalitat, la depressió, l'educació dels fills, la motivació i la felicitat, entre altres temes. És col·laboradora habitual de diversos mitjans de comunicació i autora de dos llibres 'Com fer que et passin coses bones' i 'Troba la teva persona vitamina', que han estat traduïts a 22 idiomes i s'han situat entre els més venuts dels últims anys.

Ha treballat en diversos projectes de cooperació i voluntariat, entre els quals hi ha la Fundació AFESIP a Cambodja amb la qual va col·laborar en la prevenció del trànsit sexual al sud-est asiàtic i amb teràpies per a víctimes de violació i prostitució. Des del 2023 col·labora com a ambaixadora de Mans Unides donant suport a diversos projectes.