Una nòria de 27 metres d’alçada serà el gran atractiu del Poblet de Nadal

S’està fent recorrent el símil futbolístic que va fer famós l’entrenador ‘Cholo’ Simeone d’anar “partit a partit” per assimilar-lo a l’organització d’esdeveniments en època de pandèmia. Doncs també, partit a partit, o dia a dia, treballa el comú d’Andorra la Vella en la gestió i programació del Poblet de Nadal. De moment ja treu el cap i l’esquelet –metàl·lic- per la plaça de la Rotonda la gran atracció de l’esdeveniment, i que ve a substituir el túnel de llums i de colors i que s’ha instal·lat les darreres dues edicions. Una nòria de 27 metres d’alçada.



La corporació tenia previst que comencés a funcionar en mateix cap de setmana que l’Andorra Shopping Festival, però com que l’al·legoria a la compra s’ha suspès, el Comú decidirà aquesta setmana quan estrenarà atracció. La previsió és que el giny estigui muntat en els propers dies, per tant s’ha de valorar si s’estrena ara que encara hi ha les fronteres obertes i que pot servir de reclam turístic durant el novembre, o si s’espera a dates més assenyalades.



Tot i que ningú sap com avançarà la pandèmia i quines mesures restrictives pel què fa a la llibertat de moviments poden aprovar tant el govern d’aquí com els veïns en les properes setmanes, el Comú compta, a dia d’avui, amb un esdeveniment que ofereixi els mateixos atractius que en edicions anteriors. En cas que la situació sanitària empitjorés una mica, la corporació té el comodí sota la màniga, que diu que la majoria d’actes són a l’aire lliure. En cas que la situació sanitària empitjorés molt, el darrer comodí seria reorganitzar el Poblet per a un consum més intern, perquè en gaudeixi la gent del país.

