Els mil milions que encara queden a BPA acabaran a la Batllia

Andorra la VellaEl procés per a la resolució de Banca Privada d’Andorra acabarà l’any vinent. El penúltim pas ja ha estat fet donant als clients que tenen en total uns mil milions d’euros encara en l’entitat perquè presentin abans que acabi setembre la documentació que acrediti l’origen lícit dels fons. Aquesta circumstància es preveu que afecti molt poca gent perquè BPA va ser liquidada el 2015 pel Tresor dels Estats Units amb una nota on qualificava l’entitat com a risc de primer nivell mundial en blanqueig de capitals. Per tant, difícilment si no s’han presentat fins ara els documents acreditatius de l’origen del capital ara es podrà fer.

Un cop passi el termini del setembre, l’AREB haurà de portar a la Batllia tots els comptes que no hagin justificat els diners. Com ja ha passat amb una part dels clients, es portarà una declaració de sospitat per origen il·lícit i l’afer entra en via judicial. Els clients, com han de fer els que ja han estat portats, hauran de provar la legitimitat dels capitals a la batllia.

Quan ja no hi hagi clients, es podrà iniciar el procés final de resolució del banc amb la desaparició de l’entitat. Es calcula, segons fonts properes al cas, que aquest darrer pas es farà durant l’any vinent. BPA deixarà d’existir i s’estalviaran els costos del manteniment de l’entitat que, tot i no operar, necessita tota una sèrie de recursos, ja que gestiona mil milions d’euros. Si hi ha clients que abans que acabi el procés del setembre poden demostrar l’origen lícit, els capitals es desbloquejaran i podran ser retirats pels seus propietaris.