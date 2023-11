Milicies de Yemen declaren la guerra a Israel

Andorra la VellaAquest dimarts, s'ha informat en diversos mitjans que els rebels hutís de Iemen han dut a terme un atac amb drones contra Israel com un acte de represàlia per la recent guerra a Gaza contra Hamàs. Segons un alt comandant d'aquesta milícia recolzada per l'Iran, l'atac es va dur a terme com a resposta a la implicació d'Israel en el conflicte a la regió.

Els hutís són una minoria que professa el zaidisme, una branca de l'islam xiïta, i han estat en conflicte amb els seguidors del president exiliat, Abd Rabbuh Mansur al-Hadi. El 1994, a causa de l'empobriment i les difícils condicions de vida a Iemen, aquests rebels xiïtes es van alçar en armes per primer cop. Des d'aleshores, el grup ha aconseguit consolidar-se com una força organitzada i efectiva a la regió.

L'atac amb drons contra Israel marca un canvi significatiu en la dinàmica del conflicte a l'Orient Mitjà, ja que Iemen es troba a una distància considerable d'Israel. Aquesta acció ha augmentat la preocupació a la comunitat internacional i planteja nous interrogants sobre l'abast i les conseqüències d'aquest conflicte regional en constant evolució. La resposta i la implicació d'Israel en aquest incident encara no estan clares, i s'espera una major pressió per buscar una solució pacífica a la regió.

El portaveu de l'exèrcit iemenita Yahya Saree: "Nosaltres, des d'un sentit de responsabilitat religiosa, moral, humanitària i nacional, i en resposta a les demandes del nostre poble iemenita i les demandes dels pobles lliures, i per donar ajuda al nostre poble oprimit a Gaza, vam considerar necessari Les Forces Armades del Iemen compleixin amb el seu deure confiant en Déu i en la victòria sobre l'opressió històrica de l'estimat poble palestí".