Millores al rec del Solà

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella farà un seguit de millores al tram del rec del Solà situat entre el túnel del pont Pla i el de la Pedrera. La previsió de la corporació comunal és que aquests treballs es puguin dur a terme a partir del mes de setembre i per fer possible que aquestes obres comencin en aquesta data ja s'ha convocat un concurs per a l'adjudicació, al qual les empreses poden optar fins al 27 de maig.

La intenció de la corporació comunal és fer "un sanejament important del vessant" per tal d'estabilitzar-lo, ja que cal recordar que aquesta és una zona afectada per la caiguda de rocs. A banda del sanejament també es procedirà a fer una estabilització del vessant amb micropilots, una tècnica a través de la qual s'injecta ciment per solidificar els rocs.

Des del comú informen que es tracta d’uns treballs que no són urgent sinó que entren dins la planificació de manteniment que es fa a la zona i que per aquest motiu els treballs arrencaran al setembre, tenint en compte que la primavera i l’estiu el rec és una zona molt freqüentada pels ciutadans, que el fan servir per fer passejades. Un cop arrenquin les millores és previst que en vuit setmanes puguin estar enllestides. A més de l’estabilització del vessant, també s’aprofita la intervenció per millorar el passeig en aquell punt, fent-lo més ample. En total, els treballs projectats afectaran dotze metres de camí.