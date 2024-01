Miñana afirma que l'obtenció de residències s'ha disparat malgrat l'encariment de la taxa

Andorra la VellaL'arribada de nous residents d'alt poder adquisitiu continua al mateix ritme que abans que Govern encarís la taxa per situar-se a Andorra. Actualment, s'han d'abonar 600.000 euros que es divideixen en uns 550.000 en actius d'Andorra (deute públic, un immoble de més de 400.000 euros...) i uns 50.000 ala banc que no es poden tocar i que es retornen quan la persona marxa.

Els notaris, segons ha explicat el seu president Joan Carles Rodríguez Miñana no han notat que l'augment del cost hagi fet disminuir el nombre de residents passius que venen a viure a Andorra. Les peticions fins i tot anirien en augment degut a que hi ha moltes més peticions provinents de França.

Segons ha explicat Rodríguez Miñana al programa Avui serà un bon dia de Ràdio Nacional d'Andorra, el cas dels francesos és diferent del dels espanyols. No hi ha una arribada massiva de youtubers sinó que els francesos que es volen instal·lar a Andorra bàsicament canvien la ubicació fiscal de la societat. El president dels notaris ha indicat que aquests empresaris "continuen treballant a França tranquil·lament sense cap problema però les accions d'aquests negocis les posen a mans de societats andorranes, ampliant capital d'una societat andorrana. Aportant les accions de fora. D'aquesta manera els dividends els paguen aquí i no els paguen allà".

Les condicions actuals per a la residència passiva a Andorra són les següents:

1-Invertir un mínim de 552.500 € en “actius andorrans”, entenent per tals: deute públic andorrà, immobles situats a Andorra, participacions de fons d'inversió andorrans o Unit Linked (que, com a nota diferencial, permeten la gestió discrecional de la cartera).

Si estàs interessat a invertir en immobles, s'ha d'invertir un mínim de 400.000 € per unitat immobiliària perquè computi com a inversió en «actius andorrans».

D'altra banda, tingues en compte que un fons d'inversió «andorrà» pot invertir en actius financers variats: SP500, IBEX35, borsa europea… és a dir, el fet que sigui «andorrà» no suposa que aquest fons inverteixi en l'economia andorrana sinó que el mateix s'ha constituït en virtut de les lleis mercantils d'Andorra.

2.- Dipositar 47.500 € -no remunerats- en un compte bancari de la Autoritat Financera Andorrana (A.F.A.), si alguna vegada marxes del país els recuperes. Aquesta quantitat no es pot invertir ni genera cap rendiment ni es pot disposar d'ells;

3.- Pagar 2.500 € per l'expedició de la targeta de residència, a “fons perdut”;

4.- Acreditar disposar de fons superiors al 300% del salari mínim anual d'Andorra, és a dir: 1286,13 € x 12 mesos x 300% = 46.300,68 €;

5.- Tenir un contracte de lloguer o títol de propietat a Andorra, on fixar la residència, amb caràcter previ a sol·licitar-la;

6.- Comprometre's a viure almenys 90 dies durant l'any natural (que va d'1 de gener a 31 de desembre);

7.- No tenir antecedents penals i poder acreditar-ho amb el corresponent certificat degudament postil·lat;

8.- Tenir una assegurança mèdica privada que cobreixi els costos mèdics i, en cas de ser menor de 60 anys, tenir també un pla de pensions andorrà on realitzis aportacions mensuals;