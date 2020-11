El ministeri accepta incloure la variable de discapacitat als registres de violència de gènere

L’Associació del trastorn de l’espectre de l’autisme (Autea) ha mostrat aquest dijous la seva satisfacció perquè des del ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut s’ha donat una “resposta positiva” a la demanda de l’associació d’incloure la variable de discapacitat en els registres oficials sobre violència de gènere, una petició que es basa en la necessitat de conèixer amb exactitud quina és la situació que estan vivint les dones i nenes amb discapacitat front a aquesta problemàtica. Segons informen a través d'un comunicat, el ministeri s’ha mostrat favorable a donar curs a aquesta demanda garantint la inclusió de la variable de discapacitat en els registres oficials.

“Des d’Autea, volem agrair aquesta resposta, que aportarà una mica de llum a una situació que s’està produint però que no s’ha abordat específicament des de les administracions”, han manifestat.

Un altre dels aspectes que des d’Autea es va fer referència amb motiu del 25N, va ser la formació de les possibles víctimes de violència de gènere amb TEA. En aquest sentit, informen que des de l’associació ja s’està fent la recerca de material d’imatges i vídeos que reprodueixen situacions que la dona i nena amb TEA no ha de permetre, per tractar-se d’abús o agressions. I en el cas de no trobar el material més adient, han manifestat que valoren produir-ho amb l’ajuda de professionals especialitzats en el trastorn de l’espectre de l’autisme d’Andorra. La voluntat d’Autea, afegeixen, és fer-ne difusió entre les famílies de l’associació i posar-lo a disposició dels centres i associacions que puguin tenir interès.

I per tal d’avançar en la darrera de les demandes que van fer per a un millor abordatge de les situacions de violència de gènere, la creació i regulació de la figura del ‘facilitador’ i l’estudi de la modificació de l’article 119 del Codi Penal, diuen que ja han començat a treballar en la recerca de tota la informació que sobre la figura del ‘facilitador’ existeix a països com Espanya i el Regne Unit, on s’està implementant, per poder presentar-la als responsables de la policia, Batllia i fiscalia, així com als grups parlamentaris per valorar la creació de la figura d’aquest professional que ajudi a les nenes i dones amb TEA i altes discapacitats a l’hora d’afrontar la difícil situació de denunciar un cas de violència de gènere. També es treballarà per sensibilitzar sobre la necessitat d’incloure al redactat de l’article 119 del Codi Penal, una referència explicita a les persones amb TEA.