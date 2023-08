El Ministeri de Salut i la CASS avancen la transició de gènere amb inclusió a la cartera de serveis

Andorra la VellaEl Ministeri de Salut i la CASS treballen en el procés i protocol de transició de gènere, amb la inclusió d'aquest servei a la cartera. Diversand reclama una finalització clara i ràpida per evitar dificultats per a les persones que s'enfronten a aquest procés, segons ha informat RTVA. Mònica Àlvarez, cap de l'àrea de Polítiques d'Igualtat, assegura que es reuniran després de l'estiu per mantenir el procés en marxa i oferir informació i acompanyament a les persones LGTBI durant el seu trànsit trans.